Моторин Кузма Павлов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Моторин Кузма Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1500
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 178
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 156
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 178
01 | Моторин Павел Григориев: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Моторина Пелагея Григориева: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Моторин Кузма Павлов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Моторин Матвей Павлов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Моторин Никита Павлов: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Моторин Иван Павлов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Моторина Агрипина Иванова: - / 22 | войсковые жители - жена Кузмы [3]
08 | Моторин Филип Кузмин: - / 3 | войсковые жители - сын Кузмы [3]
09 | Моторин Иван Кузмин: - / 3 недели | войсковые жители - сын Кузмы [3]
10 | Моторина Евфросиния Кирилова: - / 20 | войсковые жители - жена Матвея [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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