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Моторина Надежда Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Моторина Надежда Семенова
Пол
жен
Номер записи
1496
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
177
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 156
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 177
01 | Моторин Семен Григориев: 30 / 43 | войсковые жители - глава
02 | Моторина Евфросиния Трофимова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Моторина Пелагея Семенова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Моторина Евдокия Семенова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Моторин Иван Семенов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Моторин Григорий Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Моторина Анна Семенова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Моторина Надежда Семенова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Моторина Евдокия Семенова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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