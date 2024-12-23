Моторина Пелагея Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Моторина Пелагея Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1491
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 177
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 156
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 177
01 | Моторин Семен Григориев: 30 / 43 | войсковые жители - глава
02 | Моторина Евфросиния Трофимова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Моторина Пелагея Семенова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Моторина Евдокия Семенова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Моторин Иван Семенов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Моторин Григорий Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Моторина Анна Семенова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Моторина Надежда Семенова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Моторина Евдокия Семенова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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