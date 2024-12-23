Чумак Анна Фомина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Чумак Анна Фомина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1482
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 175
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Фомы [4]
- Причина поступления
- рождение
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 155об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 175
01 | Чумак Иван Федоров: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Чумак Параскева Тимофеева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чумак Василий Иванов: 18 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чумак Фома Иванов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Чумак Степан Иванов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Чумак Данило Иванов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Чумак Зеновия Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Чумак Улияна Иванова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Чумак Васса Тарасова: - / 30 | войсковые жители - жена Василия [3]
10 | Чумак Тетияна Иванова: - / 24 | войсковые жители - жена Фомы [4]
11 | Чумак Андрей Фомин: - / 6 | войсковые жители - сын Фомы [4]
12 | Чумак Анна Фомина: - / 3 | войсковые жители - дочь Фомы [4]
13 | Чумак Анна Матвеева: - / 21 | войсковые жители - жена Степана [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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