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Чумак Данило Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Чумак Данило Иванов
Пол
муж
Номер записи
1476
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
175
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 155об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 175
01 | Чумак Иван Федоров: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Чумак Параскева Тимофеева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чумак Василий Иванов: 18 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чумак Фома Иванов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Чумак Степан Иванов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Чумак Данило Иванов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Чумак Зеновия Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Чумак Улияна Иванова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Чумак Васса Тарасова: - / 30 | войсковые жители - жена Василия [3]
10 | Чумак Тетияна Иванова: - / 24 | войсковые жители - жена Фомы [4]
11 | Чумак Андрей Фомин: - / 6 | войсковые жители - сын Фомы [4]
12 | Чумак Анна Фомина: - / 3 | войсковые жители - дочь Фомы [4]
13 | Чумак Анна Матвеева: - / 21 | войсковые жители - жена Степана [5]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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