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Кузенко Василий Кузмин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кузенко Василий Кузмин
Пол
муж
Номер записи
1468
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
174
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 155
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 174
01 | Кузенко Кузма Игнатов: 38 / 51 | войсковые жители - глава
02 | Кузенко Евдокия Андреева: 36 / 49 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кузенко Мартин Кузмин: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кузенко Кондрат Кузмин: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кузенко Григорий Кузмин: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кузенко Григорий Кузмин: 2 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Кузенко Настасия Кузмина: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Кузенко Марина Кузмина: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Кузенко Наталия Кузмина: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Кузенко Василий Кузмин: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
11 | Кузенко Пелагея Федорова: - / 20 | войсковые жители - жена Кондрата [4]
12 | Кузенко Марья Степанова: - / 18 | войсковые жители - жена Григория [5]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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