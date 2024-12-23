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Анисия Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Анисия Василиева
Пол
жен
Номер записи
1452
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
173
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
племянница Евфросинии [5]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 154об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 173
01 | Деревянченкова Ирина Степанова: 60 / 73 | войсковые жители - глава
02 | Деревянченко Иван Федоров: 31 / 44 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Деревянченко Алексей Федоров: 26 / 39 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Деревянченко Параскева Захариева: 30 / - | войсковые жители - жена Ивана [2]
05 | Деревянченко Евфросиния Семенова: - / 43 | войсковые жители - жена Ивана вторая [2]
06 | Деревянченко Андрей Иванов: 8 / - | войсковые жители - сын Ивана [2]
07 | Деревянченко Тимофей Иванов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Ивана [2]
08 | Деревянченко Евфимия Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь Ивана [2]
09 | Анисия Василиева: - / 12 | войсковые жители - племянница Евфросинии [5]
10 | Деревянченко Марья Нестерова: 25 / 38 | войсковые жители - жена Алексея [3]
11 | Деревянченко Трофим Алексеев: 10 месяцев / 14 | войсковые жители - сын Алексея [3]
12 | Деревянченко Катерина Алексеева: 7 / - | войсковые жители - дочь Алексея [3]
13 | Деревянченко Иван Алексеев: - / 12 | войсковые жители - сын Алексея [3]
14 | Деревянченко Василий Алексеев: - / 8 | войсковые жители - сын Алексея [3]
15 | Деревянченко Григорий Алексеев: - / 1 | войсковые жители - сын Алексея [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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