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Деревянченко Алексей Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Деревянченко Алексей Федоров
Пол
муж
Номер записи
1446
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
173
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 154
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 173
01 | Деревянченкова Ирина Степанова: 60 / 73 | войсковые жители - глава
02 | Деревянченко Иван Федоров: 31 / 44 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Деревянченко Алексей Федоров: 26 / 39 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Деревянченко Параскева Захариева: 30 / - | войсковые жители - жена Ивана [2]
05 | Деревянченко Евфросиния Семенова: - / 43 | войсковые жители - жена Ивана вторая [2]
06 | Деревянченко Андрей Иванов: 8 / - | войсковые жители - сын Ивана [2]
07 | Деревянченко Тимофей Иванов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Ивана [2]
08 | Деревянченко Евфимия Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь Ивана [2]
09 | Анисия Василиева: - / 12 | войсковые жители - племянница Евфросинии [5]
10 | Деревянченко Марья Нестерова: 25 / 38 | войсковые жители - жена Алексея [3]
11 | Деревянченко Трофим Алексеев: 10 месяцев / 14 | войсковые жители - сын Алексея [3]
12 | Деревянченко Катерина Алексеева: 7 / - | войсковые жители - дочь Алексея [3]
13 | Деревянченко Иван Алексеев: - / 12 | войсковые жители - сын Алексея [3]
14 | Деревянченко Василий Алексеев: - / 8 | войсковые жители - сын Алексея [3]
15 | Деревянченко Григорий Алексеев: - / 1 | войсковые жители - сын Алексея [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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