Свинарева Стефанида Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвинарева Стефанида Корнеева

Свинарева Стефанида Корнеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Свинарева Стефанида Корнеева
Пол
жен
Номер записи
1433
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 170
01 | Свинарев Корней Федоров: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Свинарева Марья Кондратова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинарев Федор Корнеев: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Свинарева Евфросиния Корнеева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Свинарева Анна Корнеева: 1 месяц / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Свинарев Алексей Корнеев: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Свинарев Петр Корнеев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Свинарева Марфа Корнеева: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Свинарева Ирина Корнеева: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Свинарева Стефанида Корнеева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.