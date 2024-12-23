Свинарева Ирина Корнеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Свинарева Ирина Корнеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1432
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 170
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Причина поступления
- рождение
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 170
01 | Свинарев Корней Федоров: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Свинарева Марья Кондратова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинарев Федор Корнеев: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Свинарева Евфросиния Корнеева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Свинарева Анна Корнеева: 1 месяц / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Свинарев Алексей Корнеев: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Свинарев Петр Корнеев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Свинарева Марфа Корнеева: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Свинарева Ирина Корнеева: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Свинарева Стефанида Корнеева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.