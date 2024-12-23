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Воронин Никита Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Воронин Никита Яковлев
Пол
муж
Номер записи
1420
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
169
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 169
01 | Воронин Никита Яковлев: 10 / 23 | войсковые жители - глава
02 | Воронина Марья Григориева: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Воронин Федор Никитин: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Воронин Василий Никитин: - / 5 недель | войсковые жители - сын главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Воронин (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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