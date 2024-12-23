Ворона Мотрена Василиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ворона Мотрена Василиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1418
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 168
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Василия [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 168
01 | Ворона Яков Степанов: 60 / - | войсковые жители - глава
02 | Ворона Марья Федорова: 55 / 68 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ворона Василий Яковлев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ворона Марина Никитина: 15 / 28 | войсковые жители - жена Василия [3]
05 | Ворона Яков Василиев: - / 3 | войсковые жители - сын Василия [3]
06 | Ворона Мотрена Василиева: - / 9 | войсковые жители - дочь Василия [3]
07 | Ворона Анна Василиева: - / 4 | войсковые жители - дочь Василия [3]
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