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Кузенко Илия Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кузенко Илия Семенов
Пол
муж
Номер записи
1408
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
167
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Семена [2]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 152об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 167
01 | Кузиха Евдокия Павлова: 65 / - | войсковые жители - глава
02 | Кузенко Семен Игнатов: 35 / 48 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Кузенко Зеновия Семенова: 35 / 48 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Кузенко Данило Семенов: 14 / 27 | войсковые жители - сын Семена [2]
05 | Кузенко Аврам Семенов: 12 / - | войсковые жители - сын Семена [2]
06 | Кузенко Михаило Семенов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Семена [2]
07 | Кузенко Евдокия Семенова: 5 / - | войсковые жители - дочь Семена [2]
08 | Кузенко Улияна Семенова: 1 / - | войсковые жители - дочь Семена [2]
09 | Кузенко Илия Семенов: - / 12 | войсковые жители - сын Семена [2]
10 | Кузенко Мотрена Семенова: - / 9 | войсковые жители - дочь Семена [2]
11 | Кузенко Ирина Наумова: - / 25 | войсковые жители - жена Данило [4]
12 | Кузенко Григорий Данилов: - / 5 | войсковые жители - сын Данило [4]
13 | Кузенко Максим Данилов: - / 2 | войсковые жители - сын Данило [4]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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