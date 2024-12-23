Кузиха Евдокия Павлова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кузиха Евдокия Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1400
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 167
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 65
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1717
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 152об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 167
01 | Кузиха Евдокия Павлова: 65 / - | войсковые жители - глава
02 | Кузенко Семен Игнатов: 35 / 48 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Кузенко Зеновия Семенова: 35 / 48 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Кузенко Данило Семенов: 14 / 27 | войсковые жители - сын Семена [2]
05 | Кузенко Аврам Семенов: 12 / - | войсковые жители - сын Семена [2]
06 | Кузенко Михаило Семенов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Семена [2]
07 | Кузенко Евдокия Семенова: 5 / - | войсковые жители - дочь Семена [2]
08 | Кузенко Улияна Семенова: 1 / - | войсковые жители - дочь Семена [2]
09 | Кузенко Илия Семенов: - / 12 | войсковые жители - сын Семена [2]
10 | Кузенко Мотрена Семенова: - / 9 | войсковые жители - дочь Семена [2]
11 | Кузенко Ирина Наумова: - / 25 | войсковые жители - жена Данило [4]
12 | Кузенко Григорий Данилов: - / 5 | войсковые жители - сын Данило [4]
13 | Кузенко Максим Данилов: - / 2 | войсковые жители - сын Данило [4]
- Дополнительная информация в записи
- Вдова
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Кузьменко
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.