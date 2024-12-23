Сичева Варвара Ильина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Сичева Варвара Ильина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1398
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 166
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- дочь Ильи [5]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 152
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 166
01 | Сичев Иван Емелиянов: 61 / 74 | войсковые жители - глава
02 | Сичева Анна Кузмина: 60 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сичев Филип Иванов: 34 / 47 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сичев Петр Иванов: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сичев Илия Иванов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Сичева Христина Романова: 30 / 43 | войсковые жители - жена Филипа [3]
07 | Сичева Марья Филипова: 4 / 17 | войсковые жители - дочь Филипа [3]
08 | Сичева Настасия Филипова: 1 / - | войсковые жители - дочь Филипа [3]
09 | Сичев Иван Филипов: - / 12 | войсковые жители - сын Филипа [3]
10 | Сичев Марко Филипов: - / 4 | войсковые жители - сын Филипа [3]
11 | Сичева Настасия Кузмина: - / 29 | войсковые жители - жена Петра [4]
12 | Сичев Данило Петров: - / 7 | войсковые жители - сын Петра [4]
13 | Сичев Яков Петров: - / 5 | войсковые жители - сын Петра [4]
14 | Сичева Акилина Петрова: - / 2 | войсковые жители - дочь Петра [4]
15 | Сичева Настасия Власова: - / 26 | войсковые жители - жена Ильи [5]
16 | Сичева Варвара Ильина: - / 6 | войсковые жители - дочь Ильи [5]
17 | Сичева Домникия Ильина: - / 1 | войсковые жители - дочь Ильи [5]
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