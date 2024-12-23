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Сичев Илия Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сичев Илия Иванов
Пол
муж
Номер записи
1387
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
166
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 151об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 166
01 | Сичев Иван Емелиянов: 61 / 74 | войсковые жители - глава
02 | Сичева Анна Кузмина: 60 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сичев Филип Иванов: 34 / 47 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сичев Петр Иванов: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сичев Илия Иванов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Сичева Христина Романова: 30 / 43 | войсковые жители - жена Филипа [3]
07 | Сичева Марья Филипова: 4 / 17 | войсковые жители - дочь Филипа [3]
08 | Сичева Настасия Филипова: 1 / - | войсковые жители - дочь Филипа [3]
09 | Сичев Иван Филипов: - / 12 | войсковые жители - сын Филипа [3]
10 | Сичев Марко Филипов: - / 4 | войсковые жители - сын Филипа [3]
11 | Сичева Настасия Кузмина: - / 29 | войсковые жители - жена Петра [4]
12 | Сичев Данило Петров: - / 7 | войсковые жители - сын Петра [4]
13 | Сичев Яков Петров: - / 5 | войсковые жители - сын Петра [4]
14 | Сичева Акилина Петрова: - / 2 | войсковые жители - дочь Петра [4]
15 | Сичева Настасия Власова: - / 26 | войсковые жители - жена Ильи [5]
16 | Сичева Варвара Ильина: - / 6 | войсковые жители - дочь Ильи [5]
17 | Сичева Домникия Ильина: - / 1 | войсковые жители - дочь Ильи [5]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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