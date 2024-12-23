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Крамаренко Андрей Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Крамаренко Андрей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1381
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
165
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Алексея [3]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 151об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 165
01 | Крамаренко Тимофей Тимофеев: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Крамаренко Евдокия Никитина: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Крамаренко Алексей Тимофеев: 25 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Крамаренко Анна Максимова: 22 / - | войсковые жители - жена Алексея [3]
05 | Крамаренко Андрей Алексеев: 5 / - | войсковые жители - сын Алексея [3]
06 | Крамаренко Анна Алексеева: 2 / - | войсковые жители - дочь Алексея [3]
Дополнительная информация в записи
Крамаренкова с семейством перешла на жительство в слободу Талы в разсуждении общаго владения землями где и в сказках показана быть должна
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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