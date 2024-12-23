Крамаренко Алексей Тимофеев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Крамаренко Алексей Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1379
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 165
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 151об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 165
01 | Крамаренко Тимофей Тимофеев: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Крамаренко Евдокия Никитина: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Крамаренко Алексей Тимофеев: 25 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Крамаренко Анна Максимова: 22 / - | войсковые жители - жена Алексея [3]
05 | Крамаренко Андрей Алексеев: 5 / - | войсковые жители - сын Алексея [3]
06 | Крамаренко Анна Алексеева: 2 / - | войсковые жители - дочь Алексея [3]
- Дополнительная информация в записи
- Крамаренкова с семейством перешла на жительство в слободу Талы в разсуждении общаго владения землями где и в сказках показана быть должна
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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