Михаилусенко Никита Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Михаилусенко Никита Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1372
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 164
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- сын Степана [4]
- Причина поступления
- рождение
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 151
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 164
01 | Михаилусенко Максим Михаилов: 76 / - | войсковые жители - глава
02 | Михаилусенко Анна Иванова: 70 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Михаилусенко Григорий Максимов: 32 / 45 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Михаилусенко Степан Максимов: 30 / 43 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Михаилусенко Евфросиния Калинина: 30 / 43 | войсковые жители - жена Григория [3]
06 | Михаилусенко Дмитрий Григориев: 2 / - | войсковые жители - сын Григория [3]
07 | Михаилусенко Агрипина Григориева: 13 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
08 | Михаилусенко Марья Григориева: - / 4 | войсковые жители - дочь Григория [3]
09 | Михаилусенко Агафия Филипова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Степана [4]
10 | Михаилусенко Никифор Степанов: 10 / 23 | войсковые жители - сын Степана [4]
11 | Михаилусенко Мотрена Степанова: 8 / - | войсковые жители - дочь Степана [4]
12 | Михаилусенко Евфросиния Степанова: 7 / 20 | войсковые жители - дочь Степана [4]
13 | Михаилусенко Устина Степанова: 1 / - | войсковые жители - дочь Степана [4]
14 | Михаилусенко Иван Степанов: - / 10 | войсковые жители - сын Степана [4]
15 | Михаилусенко Дмитрий Степанов: - / 7 | войсковые жители - сын Степана [4]
16 | Михаилусенко Никита Степанов: - / 4 | войсковые жители - сын Степана [4]
17 | Михаилусенко Феодосия Данилова: - / 21 | войсковые жители - жена Никифора [10]
18 | Михаилусенко Иван Никифоров: - / 2 | войсковые жители - сын Никифора [10]
19 | Михаилусенко Моисей Григориев: 2 / 15 | войсковые жители - внук главы [1]
20 | Михаилусенко Герасим Григориев: 1 / - | войсковые жители - внук главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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