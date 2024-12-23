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Михаилусенко Агрипина Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Михаилусенко Агрипина Григориева
Пол
жен
Номер записи
1363
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
164
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Григория [3]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 150об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 164
01 | Михаилусенко Максим Михаилов: 76 / - | войсковые жители - глава
02 | Михаилусенко Анна Иванова: 70 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Михаилусенко Григорий Максимов: 32 / 45 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Михаилусенко Степан Максимов: 30 / 43 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Михаилусенко Евфросиния Калинина: 30 / 43 | войсковые жители - жена Григория [3]
06 | Михаилусенко Дмитрий Григориев: 2 / - | войсковые жители - сын Григория [3]
07 | Михаилусенко Агрипина Григориева: 13 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
08 | Михаилусенко Марья Григориева: - / 4 | войсковые жители - дочь Григория [3]
09 | Михаилусенко Агафия Филипова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Степана [4]
10 | Михаилусенко Никифор Степанов: 10 / 23 | войсковые жители - сын Степана [4]
11 | Михаилусенко Мотрена Степанова: 8 / - | войсковые жители - дочь Степана [4]
12 | Михаилусенко Евфросиния Степанова: 7 / 20 | войсковые жители - дочь Степана [4]
13 | Михаилусенко Устина Степанова: 1 / - | войсковые жители - дочь Степана [4]
14 | Михаилусенко Иван Степанов: - / 10 | войсковые жители - сын Степана [4]
15 | Михаилусенко Дмитрий Степанов: - / 7 | войсковые жители - сын Степана [4]
16 | Михаилусенко Никита Степанов: - / 4 | войсковые жители - сын Степана [4]
17 | Михаилусенко Феодосия Данилова: - / 21 | войсковые жители - жена Никифора [10]
18 | Михаилусенко Иван Никифоров: - / 2 | войсковые жители - сын Никифора [10]
19 | Михаилусенко Моисей Григориев: 2 / 15 | войсковые жители - внук главы [1]
20 | Михаилусенко Герасим Григориев: 1 / - | войсковые жители - внук главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сего ведомства в хутор Скнарин за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Колесниченко (отличается год рождения)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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