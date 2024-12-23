Михаилусенко Прокофий Карпов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Михаилусенко Прокофий Карпов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1332
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 163
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1787
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 149
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 163
01 | Михаилусенко Карп Михаилов: 71 / 84 | войсковые жители - глава
02 | Михаилусенко Наталия Петрова: 70 / 83 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Михаилусенко Данило Карпов: 34 / 47 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Михаилусенко Прокофий Карпов: 28 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Михаилусенко Анна Емелиянова: 30 / - | войсковые жители - жена Данило [3]
06 | Михаилусенко Акилина Григориева: - / 45 | войсковые жители - жена Данило вторая [3]
07 | Михаилусенко Петр Данилов: 11 / 24 | войсковые жители - сын Данило [3]
08 | Михаилусенко Максим Данилов: 7 / 20 | войсковые жители - сын Данило [3]
09 | Михаилусенко Герасим Данилов: 5 / 18 | войсковые жители - сын Данило [3]
10 | Михаилусенко Евдокия Данилова: 10 / - | войсковые жители - дочь Данило [3]
11 | Михаилусенко Агрипина Данилова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Данило [3]
12 | Михаилусенко Трофим Данилов: - / 11 | войсковые жители - сын Данило [3]
13 | Михаилусенко Иван Данилов: - / 9 | войсковые жители - сын Данило [3]
14 | Михаилусенко Алексей Данилов: - / 5 | войсковые жители - сын Данило [3]
15 | Михаилусенко Осип Данилов: - / 3 | войсковые жители - сын Данило [3]
16 | Михаилусенко Параскева Данилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Данило [3]
17 | Михаилусенко Варвара Иванова: 25 / - | войсковые жители - жена Прокофия [4]
18 | Михаилусенко Марфа Прокофиева: 3 / - | войсковые жители - дочь Прокофия [4]
19 | Михаилусенко Варвара Прокофиева: 3 месяца / - | войсковые жители - дочь Прокофия [4]
20 | Михаилусенко Марья Филипова: - / 25 | войсковые жители - жена Петра [7]
21 | Михаилусенко Федор Петров: - / 6 | войсковые жители - сын Петра [7]
22 | Михаилусенко Евфим Петров: - / 4 | войсковые жители - сын Петра [7]
23 | Михаилусенко Анна Петрова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Петра [7]
24 | Михаилусенко Дарья Лаврентиева: - / 20 | войсковые жители - жена Максима [8]
25 | Михаилусенко Василий Максимов: - / 3 | войсковые жители - сын Максима [8]
26 | Михаилусенко Антон Максимов: - / полугоду | войсковые жители - сын Максима [8]
27 | Михаилусенко Елена Савелиева: - / 18 | войсковые жители - жена Герасима [9]
28 | Михаилусенко Иван Герасимов: - / полугоду | войсковые жители - сын Герасима [9]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.