Ворона Петр Андреев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ворона Петр Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1328
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 162
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Андрея [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 149
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 162
01 | Ворона Яков Димидов: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Ворона Пелагея Иванова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ворона Андрей Яковлев: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ворона Илия Яковлев: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ворона Данило Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ворона Федор Яковлев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Ворона Наталия Яковлева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Ворона Ксения Денисова: - / 18 | войсковые жители - жена Андрея [3]
09 | Ворона Михаило Андреев: - / 3 | войсковые жители - сын Андрея [3]
10 | Ворона Петр Андреев: - / 1 | войсковые жители - сын Андрея [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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