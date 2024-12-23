Богомолова Анна Никитина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Богомолова Анна Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1313
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 161
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Никиты [3]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 148об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 161
01 | Богомолов Тимофей Моисеев: 46 / - | войсковые жители - глава
02 | Богомолова Тетияна Ильина: - / 40 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
03 | Богомолов Никита Тимофеев: 23 / 36 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Богомолов Василий Тимофеев: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Богомолов Фома Тимофеев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Богомолов Дмитрий Тимофеев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Богомолова Марфа Герасимова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Никиты [3]
08 | Богомолов Григорий Никитин: 4 / 17 | войсковые жители - сын Никиты [3]
09 | Богомолова Анна Никитина: 3 / - | войсковые жители - дочь Никиты [3]
10 | Богомолова Улияна Никитина: 2 / - | войсковые жители - дочь Никиты [3]
11 | Богомолов Данило Никитин: - / 12 | войсковые жители - сын Никиты [3]
12 | Богомолов Петр Никитин: - / 2 | войсковые жители - сын Никиты [3]
13 | Богомолова Агрипина Никитина: - / 7 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
14 | Богомолова Анна Матвеева: - / 17 | войсковые жители - жена Василия [4]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, фамилия после замужества - Волосухина
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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