Богомолова Марфа Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолова Марфа Герасимова

Богомолова Марфа Герасимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Богомолова Марфа Герасимова
Пол
жен
Номер записи
1311
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
161
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Никиты [3]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 148об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 161
01 | Богомолов Тимофей Моисеев: 46 / - | войсковые жители - глава
02 | Богомолова Тетияна Ильина: - / 40 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
03 | Богомолов Никита Тимофеев: 23 / 36 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Богомолов Василий Тимофеев: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Богомолов Фома Тимофеев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Богомолов Дмитрий Тимофеев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Богомолова Марфа Герасимова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Никиты [3]
08 | Богомолов Григорий Никитин: 4 / 17 | войсковые жители - сын Никиты [3]
09 | Богомолова Анна Никитина: 3 / - | войсковые жители - дочь Никиты [3]
10 | Богомолова Улияна Никитина: 2 / - | войсковые жители - дочь Никиты [3]
11 | Богомолов Данило Никитин: - / 12 | войсковые жители - сын Никиты [3]
12 | Богомолов Петр Никитин: - / 2 | войсковые жители - сын Никиты [3]
13 | Богомолова Агрипина Никитина: - / 7 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
14 | Богомолова Анна Матвеева: - / 17 | войсковые жители - жена Василия [4]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.