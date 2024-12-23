Луговенко Домникия Гаврилова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Луговенко Домникия Гаврилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1299
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 160
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 148
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 160
01 | Луговенко Федор Яковлев: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Луговенко Домникия Гаврилова: 35 / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Луговенко Игнат Федоров: 3 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Луговенко Улияна Федорова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Луговенко Григорий Федоров: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Луговенко Назар Федоров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Луговенко Иван Федоров: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сего хутора
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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