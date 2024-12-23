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Луговенко Федор Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Луговенко Федор Яковлев
Пол
муж
Номер записи
1298
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
160
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1746
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 148
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 160
01 | Луговенко Федор Яковлев: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Луговенко Домникия Гаврилова: 35 / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Луговенко Игнат Федоров: 3 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Луговенко Улияна Федорова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Луговенко Григорий Федоров: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Луговенко Назар Федоров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Луговенко Иван Федоров: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Возможно, фамилия семьи сменилась на Луговец
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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