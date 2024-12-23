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Скрипник Прокл Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скрипник Прокл Петров
Пол
муж
Номер записи
1290
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
159
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 147об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 159
01 | Скрипник Петр Иванов: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Скрипник Пелагея Иванова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скрипник Василий Петров: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скрипник Прокл Петров: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скрипник Герасим Петров: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Скрипник Мотрена Павлова: - / 25 | войсковые жители - жена Прокла [4]
07 | Скрипник Петр Проклов: - / 7 | войсковые жители - сын Прокла [4]
08 | Скрипник Федор Проклов: - / 5 | войсковые жители - сын Прокла [4]
09 | Скрипник Евдокия Проклова: - / 1 | войсковые жители - дочь Прокла [4]
10 | Скрипник Евфимия Алексеева: - / 19 | войсковые жители - жена Герасима [5]
11 | Скрипник Матвей Герасимов: - / 1 | войсковые жители - сын Герасима [5]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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