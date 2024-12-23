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Семен

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Семен
Пол
муж
Номер записи
1286
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы приемушный [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 147об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 158
01 | Скрипник Никита Иванов: 37 / 50 | войсковые жители - глава
02 | Скрипник Агафия Сергеева: 35 / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скрипник Леонтий Никитин: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скрипник Мелания Никитина: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Семен: - / 11 | войсковые жители - сын главы приемушный [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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