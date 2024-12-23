Скрипник Мелания Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипник Мелания Никитина

Скрипник Мелания Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скрипник Мелания Никитина
Пол
жен
Номер записи
1285
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 147об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 158
01 | Скрипник Никита Иванов: 37 / 50 | войсковые жители - глава
02 | Скрипник Агафия Сергеева: 35 / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скрипник Леонтий Никитин: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скрипник Мелания Никитина: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Семен: - / 11 | войсковые жители - сын главы приемушный [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Мошенская (отличается год рождения; не указано, откуда взята замуж)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.