Глазева Мелания Фомина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Глазева Мелания Фомина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1280
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 157
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- жена Афанасия [4]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 147
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 157
01 | Глазев Петр Данилов: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Глазева Агафия Василиева: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Глазев Степан Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Глазев Афанасий Петров: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Глазев Лукьян Петров: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Глазева Евдокия Петрова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Глазева Анна Петрова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Глазев Дмитрий Петров: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Глазев Андрей Петров: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Глазева Катерина Петрова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Глазева Елена Петрова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Глазева Евфимия Никитина: - / 25 | войсковые жители - жена Степана [3]
13 | Глазев Петр Степанов: - / 1 | войсковые жители - сын Степана [3]
14 | Глазева Мелания Фомина: - / 20 | войсковые жители - жена Афанасия [4]
15 | Глазев Павел Афанасиев: - / 1 | войсковые жители - сын Афанасия [4]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Талах с войсковых жителей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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