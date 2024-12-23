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Глазева Евдокия Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Глазева Евдокия Петрова
Пол
жен
Номер записи
1272
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
157
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 146об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 157
01 | Глазев Петр Данилов: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Глазева Агафия Василиева: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Глазев Степан Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Глазев Афанасий Петров: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Глазев Лукьян Петров: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Глазева Евдокия Петрова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Глазева Анна Петрова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Глазев Дмитрий Петров: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Глазев Андрей Петров: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Глазева Катерина Петрова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Глазева Елена Петрова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Глазева Евфимия Никитина: - / 25 | войсковые жители - жена Степана [3]
13 | Глазев Петр Степанов: - / 1 | войсковые жители - сын Степана [3]
14 | Глазева Мелания Фомина: - / 20 | войсковые жители - жена Афанасия [4]
15 | Глазев Павел Афанасиев: - / 1 | войсковые жители - сын Афанасия [4]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Волосуха
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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