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Суботин Матвей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Суботин Матвей Иванов
Пол
муж
Номер записи
1248
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
156
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 146
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 156
01 | Суботина Параскева Кузмина: 65 / - | войсковые жители - глава
02 | Суботин Матвей Иванов: 40 / 53 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Суботин Никита Иванов: 33 / 46 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Суботин Василий Иванов: 25 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Суботина Марья Иванова: 38 / 51 | войсковые жители - жена Матвея [2]
06 | Суботина Анна Матвеева: 15 / - | войсковые жители - дочь Матвея [2]
07 | Суботина Ирина Матвеева: - / 7 | войсковые жители - дочь Матвея [2]
08 | Суботина Наталия Назариева: 30 / 43 | войсковые жители - жена Никиты [3]
09 | Суботин Евтихий Никитин: 2 / - | войсковые жители - сын Никиты [3]
10 | Суботина Евдокия Никитина: 6 / - | войсковые жители - дочь Никиты [3]
11 | Суботина Анна Никитина: 4 / 17 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
12 | Суботин Емелиян Никитин: - / 9 | войсковые жители - сын Никиты [3]
13 | Суботина Агрипина Никитина: - / 11 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
14 | Суботина Ксения Никитина: - / 6 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
15 | Суботина Параскева Никитина: - / 2 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
16 | Суботина Настасия Тимофеева: 25 / - | войсковые жители - жена Василия [4]
17 | Суботина Марья Романова: - / 26 | войсковые жители - жена Василия вторая [4]
18 | Суботин Фома Василиев: 2 / - | войсковые жители - сын Василия [4]
19 | Суботин Иван Василиев: - / 7 | войсковые жители - сын Василия [4]
20 | Настасия Иванова: 30 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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