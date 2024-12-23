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Савченко Вера Моисеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Савченко Вера Моисеева
Пол
жен
Номер записи
1241
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
155
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1737
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 145об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 155
01 | Савченко Никита Трофимов: 50 / - | войсковые жители - глава
02 | Савченко Вера Моисеева: 45 / 58 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Савченко Андрей Никитин: 30 / 43 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Савченко Евфимия Никитина: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Савченко Евфросиния Евстафиева: 28 / 41 | войсковые жители - жена Андрея [3]
06 | Савченко Игнат Андреев: 2 / 15 | войсковые жители - сын Андрея [3]
07 | Савченко Агрипина Фомина: - / 16 | войсковые жители - жена Игната [6]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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