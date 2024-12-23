Савченко Вера Моисеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Савченко Вера Моисеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1241
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 155
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 145об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 155
01 | Савченко Никита Трофимов: 50 / - | войсковые жители - глава
02 | Савченко Вера Моисеева: 45 / 58 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Савченко Андрей Никитин: 30 / 43 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Савченко Евфимия Никитина: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Савченко Евфросиния Евстафиева: 28 / 41 | войсковые жители - жена Андрея [3]
06 | Савченко Игнат Андреев: 2 / 15 | войсковые жители - сын Андрея [3]
07 | Савченко Агрипина Фомина: - / 16 | войсковые жители - жена Игната [6]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сего хутора
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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