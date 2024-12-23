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Воронина Параскева Ильина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Воронина Параскева Ильина
Пол
жен
Номер записи
1235
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
154
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 145
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 154
01 | Воронин Иван Димидов: 32 / - | войсковые жители - глава
02 | Воронина Параскева Ильина: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Воронин Степан Иванов: 9 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Воронин Емелиян Иванов: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Воронина Анна Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Воронина Агафия Иванова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора. Оной Воронин перешел на жительство в войсковую слободу Талы в разсуждение общего владения землею и тамо в сказке показан быть должен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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