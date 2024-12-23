Ворона Андрей Карпов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ворона Андрей Карпов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1233
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 153
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 145
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 153
01 | Ворона Карп Димидов: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Ворона Анна Романова: 43 / 56 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ворона Нестер Карпов: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ворона Савва Карпов: 15 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ворона Максим Карпов: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ворона Андрей Карпов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Ворона Мелания Карпова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Ворона Акилина Карпова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Ворона Андрей Карпов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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