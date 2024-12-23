Ганчарева Евдокия Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ганчарева Евдокия Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1216
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 152
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 65
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1717
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 144об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 152
01 | Ганчарева Евдокия Семенова: 65 / - | войсковые жители - глава
02 | Ганчарев Кузма Василиев: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Ганчарева Евдокия Иванова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Кузмы [2]
04 | Ганчарева Устина Кузмина: 3 / 16 | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
05 | Ганчарева Васса Кузмина: 2 месяца / 14 | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
06 | Ганчарев Иван Кузмин: - / 11 | войсковые жители - сын Кузмы [2]
07 | Ганчарев Петр Кузмин: - / 9 | войсковые жители - сын Кузмы [2]
08 | Ганчарева Анна Кузмина: - / 5 | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
09 | Ганчарева Елена Кузмина: - / 2 недели | войсковые жители - дочь Кузмы [2]
- Дополнительная информация в записи
- Вдова
- Комментарий наборщика
- В копии (И261-1-813) фамилия Гончарева. Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Гончаров, Гончаренко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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