Волосухин Василий Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Волосухин Василий Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1174
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 149
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 142об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 149
01 | Волосухина Параскева Григориева: 60 / - | войсковые жители - глава
02 | Волосухин Василий Яковлев: 35 / 48 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Волосухин Гаврило Яковлев: 26 / 39 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волосухина Марья Осипова: 32 / 45 | войсковые жители - жена Василия [2]
05 | Волосухин Трофим Василиев: 10 / 23 | войсковые жители - сын Василия [2]
06 | Волосухина Мелания Василиева: 6 / - | войсковые жители - дочь Василия [2]
07 | Волосухина Стефанида Василиева: 3 / - | войсковые жители - дочь Василия [2]
08 | Волосухина Марья Василиева: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Василия [2]
09 | Волосухина Евдокия Василиева: - / 9 | войсковые жители - дочь Василия [2]
10 | Волосухина Агафия Василиева: - / 6 | войсковые жители - дочь Василия [2]
11 | Волосухина Настасия Василиева: - / 2 | войсковые жители - дочь Василия [2]
12 | Волосухина Параскева Андреева: 25 / 38 | войсковые жители - жена Гаврило [3]
13 | Волосухин Григорий Гаврилов: 4 / - | войсковые жители - сын Гаврило [3]
14 | Волосухин Максим Гаврилов: 1 месяц / 14 | войсковые жители - сын Гаврило [3]
15 | Волосухина Тетияна Гаврилова: 6 / - | войсковые жители - дочь Гаврило [3]
16 | Волосухина Агафия Гаврилова: 3 / - | войсковые жители - дочь Гаврило [3]
17 | Волосухин Артем Гаврилов: - / 5 | войсковые жители - сын Гаврило [3]
18 | Волосухина Дарья Гаврилова: - / 2 | войсковые жители - дочь Гаврило [3]
19 | Волосухина Анна Никитина: - / 16 | войсковые жители - жена Трофима [5]
- Комментарий наборщика
- В оригинале фамилия не указана, в копии (И261-1-813) фамилия Волосуха (но у брата - Волосухин)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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