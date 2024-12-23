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Волосуха Василий Марков

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Волосуха Василий Марков
Пол
муж
Номер записи
1169
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
147
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 142
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 147
01 | Волосуха Марко Карпов: 14 / 27 | войсковые жители - глава
02 | Волосуха Евдокия Петрова: - / 21 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волосуха Иван Марков: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волосуха Василий Марков: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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