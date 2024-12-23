Волосухин Карп Тихонов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Волосухин Карп Тихонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1161
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 146
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 142
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 146
01 | Волосухин Карп Тихонов: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Волосухина Агрипина Григориева: 45 / 58 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волосухин Дмитрий Карпов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волосухин Иван Карпов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Волосухина Наталия Андреева: - / 17 | войсковые жители - жена Дмитрия [3]
- Комментарий наборщика
- В копии (И261-1-813) фамилия Волосуха. Современная версия фамилии осталась такой же - Волосухин (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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