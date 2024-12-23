Волосухин Карп Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолосухин Карп Тихонов

Волосухин Карп Тихонов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Волосухин Карп Тихонов
Пол
муж
Номер записи
1161
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
146
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1737
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 142
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 146
01 | Волосухин Карп Тихонов: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Волосухина Агрипина Григориева: 45 / 58 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волосухин Дмитрий Карпов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волосухин Иван Карпов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Волосухина Наталия Андреева: - / 17 | войсковые жители - жена Дмитрия [3]
Комментарий наборщика
В копии (И261-1-813) фамилия Волосуха. Современная версия фамилии осталась такой же - Волосухин (из Книги Памяти Кантемировского района)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.