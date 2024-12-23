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Мартиненко Ирина Самоилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Мартиненко Ирина Самоилова
Пол
жен
Номер записи
1157
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
145
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Данило [2]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 141об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 145
01 | Мартиненко Онуфрий Иванов: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Мартиненко Данило Онуфриев: 31 / - | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Мартиненко Ирина Самоилова: 30 / 43 | войсковые жители - жена Данило [2]
04 | Мартиненко Петр Данилов: 2 месяца / - | войсковые жители - сын Данило [2]
05 | Мартиненко Домникия Данилова: 13 / - | войсковые жители - дочь Данило [2]
06 | Мартиненко Феодосия Данилова: 8 / - | войсковые жители - дочь Данило [2]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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