Мартиненко Онуфрий Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Мартиненко Онуфрий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1155
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 145
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 55
- Возраст по текущей РС
- 68
- Год рождения вычисленный
- 1727
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 141об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 145
01 | Мартиненко Онуфрий Иванов: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Мартиненко Данило Онуфриев: 31 / - | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Мартиненко Ирина Самоилова: 30 / 43 | войсковые жители - жена Данило [2]
04 | Мартиненко Петр Данилов: 2 месяца / - | войсковые жители - сын Данило [2]
05 | Мартиненко Домникия Данилова: 13 / - | войсковые жители - дочь Данило [2]
06 | Мартиненко Феодосия Данилова: 8 / - | войсковые жители - дочь Данило [2]
- Дополнительная информация в записи
- Вдов
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Мартыненко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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