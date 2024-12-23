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Юрченко Евдокия Романова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Юрченко Евдокия Романова
Пол
жен
Номер записи
1150
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
144
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Пантелимона [5]
Откуда прибыл
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 141
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 144
01 | Юрченко Яков Юрьев: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Юрченко Марья Евфремова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Юрченко Роман Яковлев: 23 / 36 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Юрченко Василий Яковлев: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Юрченко Пантелимон Яковлев: 13 / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Юрченко Федор Яковлев: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Юрченко Дарья Яковлева: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Юрченко Мелания Яковлева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Юрченко Варвара Петрова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Романа [3]
10 | Юрченко Анна Романова: 2 месяца / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
11 | Юрченко Степан Романов: - / 11 | войсковые жители - сын Романа [3]
12 | Юрченко Дмитрий Романов: - / 3 | войсковые жители - сын Романа [3]
13 | Юрченко Евдокия Романова: - / 20 | войсковые жители - жена Пантелимона [5]
14 | Юрченко Василий Пантелимонов: - / 6 | войсковые жители - сын Пантелимона [5]
15 | Юрченко Иван Пантелимонов: - / 5 | войсковые жители - сын Пантелимона [5]
16 | Юрченко Тимофей Пантелимонов: - / полугоду | войсковые жители - сын Пантелимона [5]
17 | Юрченко Улияна Иванова: - / 22 | войсковые жители - жена Федора [6]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество сего ведомства в хуторе Скнарином с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Марченко (отличается год рождения)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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