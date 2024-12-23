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Фоменко Артем Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Фоменко Артем Григориев
Пол
муж
Номер записи
1131
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
143
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
4 месяца
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 140об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 143
01 | Фоменко Григорий Ермолаев: 30 / 43 | войсковые жители - глава
02 | Фоменко Улияна Василиева: 29 / 42 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Фоменко Павел Григориев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Фоменко Дмитрий Григориев: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Фоменко Тихон Григориев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Фоменко Артем Григориев: 4 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Фоменко Степан Григориев: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Фоменко Настасия Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Фоменко Мелания Григориева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Фоменко Мотрена Григориева: - / 2 недели | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Фоменко Параскева Макарова: - / 22 | войсковые жители - жена Павла [3]
12 | Фоменко Емелиян Павлов: - / 1 | войсковые жители - сын Павла [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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