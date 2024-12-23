Фоменко Дмитрий Григориев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Фоменко Дмитрий Григориев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1129
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 143
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1794
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 140об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 143
01 | Фоменко Григорий Ермолаев: 30 / 43 | войсковые жители - глава
02 | Фоменко Улияна Василиева: 29 / 42 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Фоменко Павел Григориев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Фоменко Дмитрий Григориев: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Фоменко Тихон Григориев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Фоменко Артем Григориев: 4 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Фоменко Степан Григориев: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Фоменко Настасия Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Фоменко Мелания Григориева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Фоменко Мотрена Григориева: - / 2 недели | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Фоменко Параскева Макарова: - / 22 | войсковые жители - жена Павла [3]
12 | Фоменко Емелиян Павлов: - / 1 | войсковые жители - сын Павла [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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