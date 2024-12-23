Фоменко Евфросиния Терентиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Фоменко Евфросиния Терентиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1123
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 142
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Василия [3]
- Откуда прибыл
- х. Бугаев, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 140
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 142
01 | Фоменко Степан Ермолаев: 34 / - | войсковые жители - глава
02 | Фоменко Марья Федорова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Фоменко Василий Степанов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Фоменко Анисим Степанов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Фоменко Осип Степанов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Фоменко Тимофей Степанов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Фоменко Мотрена Степанова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Фоменко Евфросиния Степанова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Фоменко Елена Степанова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Фоменко Евфросиния Терентиева: - / 26 | войсковые жители - жена Василия [3]
11 | Фоменко Яков Василиев: - / полугоду | войсковые жители - сын Василия [3]
12 | Фоменко Варвара Петрова: - / 22 | войсковые жители - жена Анисима [4]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество слободы Талов в хуторе Бугаевом с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС хутора Бугаева И261-1-810, вероятная девичья фамилия - Шустенко (отличается год рождения)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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