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Фоменко Елена Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Фоменко Елена Степанова
Пол
жен
Номер записи
1122
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
142
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь главы [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 140
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 142
01 | Фоменко Степан Ермолаев: 34 / - | войсковые жители - глава
02 | Фоменко Марья Федорова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Фоменко Василий Степанов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Фоменко Анисим Степанов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Фоменко Осип Степанов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Фоменко Тимофей Степанов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Фоменко Мотрена Степанова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Фоменко Евфросиния Степанова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Фоменко Елена Степанова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Фоменко Евфросиния Терентиева: - / 26 | войсковые жители - жена Василия [3]
11 | Фоменко Яков Василиев: - / полугоду | войсковые жители - сын Василия [3]
12 | Фоменко Варвара Петрова: - / 22 | войсковые жители - жена Анисима [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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