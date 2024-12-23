Губарева Ирина Павлова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Губарева Ирина Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1100
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 140
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 139
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 140
01 | Губарев Павел Яковлев: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Губарева Евгения Иванова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Губарев Евфим Павлов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Губарева Наталия Павлова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Губарев Кондрат Павлов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Губарев Федор Павлов: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Губарева Тетияна Павлова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Губарева Ирина Павлова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Губарева Евфросиния Павлова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Губарева Ксения Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Евфима [3]
11 | Губарев Иван Евфимов: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Евфима [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.