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Губарев Павел Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Губарев Павел Яковлев
Пол
муж
Номер записи
1093
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
140
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 138об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 140
01 | Губарев Павел Яковлев: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Губарева Евгения Иванова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Губарев Евфим Павлов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Губарева Наталия Павлова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Губарев Кондрат Павлов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Губарев Федор Павлов: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Губарева Тетияна Павлова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Губарева Ирина Павлова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Губарева Евфросиния Павлова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Губарева Ксения Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Евфима [3]
11 | Губарев Иван Евфимов: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Евфима [3]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Губарев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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