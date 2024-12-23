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Губарь Марко Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Губарь Марко Яковлев
Пол
муж
Номер записи
1080
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
139
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 138
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 139
01 | Губарь Яков Василиев: 48 / 61 | войсковые жители - глава
02 | Губарь Параскева Иванова: 46 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Губарь Иван Яковлев: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Губарь Федор Яковлев: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Губарь Тимофей Яковлев: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Губарь Марко Яковлев: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Губарь Евфимия Карпова: 20 / - | войсковые жители - жена Ивана [3]
08 | Губарь Анна Иванова: - / 31 | войсковые жители - жена Ивана вторая [3]
09 | Губарь Иван Иванов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Ивана [3]
10 | Губарь Илия Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын Ивана [3]
11 | Губарь Осип Иванов: - / 10 | войсковые жители - сын Ивана [3]
12 | Губарь Матвей Иванов: - / 7 | войсковые жители - сын Ивана [3]
13 | Губарь Алексей Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын Ивана [3]
14 | Губарь Федор Иванов: - / 2 | войсковые жители - сын Ивана [3]
15 | Губарь Улияна Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
16 | Губарь Анна Денисова: - / 21 | войсковые жители - жена Тимофея [5]
17 | Губарь Феодосия Тимофеева: - / 4 | войсковые жители - дочь Тимофея [5]
18 | Губарь Катерина Алексеева: - / 20 | войсковые жители - жена Марко [6]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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