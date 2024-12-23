Губарь Тимофей Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Губарь Тимофей Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1079
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 139
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 138
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 139
01 | Губарь Яков Василиев: 48 / 61 | войсковые жители - глава
02 | Губарь Параскева Иванова: 46 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Губарь Иван Яковлев: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Губарь Федор Яковлев: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Губарь Тимофей Яковлев: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Губарь Марко Яковлев: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Губарь Евфимия Карпова: 20 / - | войсковые жители - жена Ивана [3]
08 | Губарь Анна Иванова: - / 31 | войсковые жители - жена Ивана вторая [3]
09 | Губарь Иван Иванов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Ивана [3]
10 | Губарь Илия Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын Ивана [3]
11 | Губарь Осип Иванов: - / 10 | войсковые жители - сын Ивана [3]
12 | Губарь Матвей Иванов: - / 7 | войсковые жители - сын Ивана [3]
13 | Губарь Алексей Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын Ивана [3]
14 | Губарь Федор Иванов: - / 2 | войсковые жители - сын Ивана [3]
15 | Губарь Улияна Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
16 | Губарь Анна Денисова: - / 21 | войсковые жители - жена Тимофея [5]
17 | Губарь Феодосия Тимофеева: - / 4 | войсковые жители - дочь Тимофея [5]
18 | Губарь Катерина Алексеева: - / 20 | войсковые жители - жена Марко [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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